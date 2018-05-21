Стало известно, когда Консорциум "Шах Дениз" начнет поставлять газ в Болгарию

Консорциум по разработке азербайджанского газового месторождения "Шах Дениз" во главе с британской BP уверил Болгарию в том, что первые поставки в эту страну будут начаты в 2020 году. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики Болгарии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, представители консорциума на встрече с министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой отметили, что работа по началу добычи в рамках "Шах Дениз-2" ускорилась.

"Они выразили уверенность, что Болгария может получить первые объемы природного газа из Азербайджана в 2020 году, Азербайджан поддерживает Болгарию в мероприятиях по обеспечению энергетической безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Теменужка Петкова, в свою очередь, сообщила, что в последние месяцы интенсифицировалась работа по проекту создания интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

"Я подтверждаю поддержку со стороны правительства этого проекта. Это основной приоритет, заложенный в нашей программе. Уже третий год подряд правительство закладывает в бюджет гарантии на сумму 110 миллионов евро. ICG В теперь также является бенефициаром программы "Конкурентоспособность и инновации", что дает нам возможность использовать дополнительное финансирование в размере 39 миллионов евро в рамках проекта", - сказала Петкова.

По словам министра, в настоящее время все три тендера в рамках проекта по строительству IGB находятся в стадии реализации - на поставки труб, на проектирование и строительство и по выбору инженера-консультанта.

"Мы определили все мероприятия, которые будут реализовываться в соответствии с графиком. Это обеспечит ввод IGB в эксплуатацию в 2020 году", - сказала Петкова.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" добыча газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров в год. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа.

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