Мексика увеличит количество торговых миссий в Азербайджан

Мексика намерена увеличить количество торговых миссий в Азербайджан, сказал в понедельник на пресс-конференции посол этой страны в Баку Родриго Лабардини.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам посла, в состав данных миссий могут войти производители алкогольных напитков - текилы, мескаля, а также сальсы (соус) и консервированных изделий.

"Ориентировочное время прибытия торговых миссий в Азербайджан - июль и октябрь текущего года, а также июнь 2019 года", - отметил посол.

Дипломат отметил, что торговая миссия, прибывшая в Азербайджан в конце апреля текущего года, вернулась на родину с девятью заключенными контрактами. Миссия состояла из пяти производителей текилы.

Напомним, что первая торговая миссия из Мексики в Азербайджан прибыла в 2017 году.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Мексикой в январе-апреле 2018 года превысил 5,8 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт мексиканской продукции в Азербайджан. За год товарооборот между странами вырос на 41 процент.

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