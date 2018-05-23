Эксперт: Снижение угрозы торговой войны позитивно отразилось на мировых валютных рынках

Мировые валютные рынки начали неделю достаточно позитивно, поскольку США и Китай сейчас больше заняты переговорами, а не угрозами введения торговых пошлин. Об этом сказал Trend в среду главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди, передает Day.Az.

По словам эксперта, обещание Китая активнее приобретать американские товары и услуги, вероятно, является главным фактором, который ослабил тревогу, связанную с торговой войной.

"Однако торговые проблемы все еще могут в любой момент привести к появлению "нехороших" заголовков в различных изданиях. Одним из ключевых позитивных факторов является австралийский доллар, "сочувствующий" Китаю, который получил хороший стимул и две недели находится вдали от своих низких уровней по сравнению с долларом США. Пара AUD/USD направляется к разворотным уровням, ведь на горизонте показалась важная зона сопротивления в районе 0,76", - отмечает Харди.

Эксперт подчеркнул, что в понедельник развивающиеся рынки испытали некоторое облегчение при улучшении риск-аппетита и ослаблении доллара, и то же произошло с долгосрочными процентными ставками в США.

"Три последних события критичны для торговли на развивающихся рынках, а разворотный уровень ориентира доходности по десятилетним американским облигациям остается близко к уровню 3,00-3,05 процента. Хотя евро испытывает трудности, фунт стерлингов вчера умудрился обойти его в плане негативной динамики, поскольку рынок воспринимает неопределенность вокруг Брекзита как явление, достаточно длительное для того, чтобы сильно повлиять на валюту. В паре GBP/USD произошел заметный технический прорыв, и она может привлекать инвестиции, несмотря на то, что пара EUR/GBP ограничена ценовым диапазоном. Календарь выхода данных на этой неделе очень насыщенный для Великобритании: завтра выходят последние данные об индексе потребительских цен и других показателях инфляции за апрель, а в четверг ожидается информация о розничных продажах. В пятницу выйдет прогноз по ВВП за первый квартал. Сегодня выступают должностные лица Банка Англии, поскольку рынок перенес ожидаемое повышение ставок на август. Вероятность повышения ставок в мае в последние месяцы оценивалась в 90 процентов, а вероятность повышения в августе всего лишь чуть выше 50 процентов", - отметил Харди.

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