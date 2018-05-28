Посол: Отношения между ЕС и Азербайджаном успешно развиваются

Отношения между Европейским союзом и Азербайджаном успешно развиваются, носят разносторонний и качественный характер, преследуют глобальные и далеко идущие цели.

Об этом сказал Euractiv посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Говоря о сотрудничестве между сторонами в сфере энергетики, дипломат отметил, что Азербайджан приветствует выделение Европейским инвестиционным банком кредитов для проектов TAP и TANAP на общую сумму 2,5 миллиарда евро.

"Это поспособствует осуществлению стратегического партнерства между ЕС и Азербайджаном в области энергетики. Показателем нашего общего успеха является тот факт, что первые поставки азербайджанского газа будут осуществлены в Турцию этим летом, а в Европу газ поступит в 2020-м году. Мы приветствуем визит еврокомиссара Гюнтера Оттингера в Баку, который будет осуществлен в ближайшее время. В рамках визита он намерен принять участие в Каспийской конференции по нефти и газу. Будучи комиссаром ЕС по энергетике, господин Оттингер внес большой вклад в процесс реализации проекта Южного Газового Коридора", - отметил Искендеров.

По словам посла, Азербайджан также серьезно работает с ЕС в рамках дальнейшего развития транспортных проектов.

"Как отметил еврокомиссар Йоханнес Хан, Азербайджан идеально расположен для осуществления ключевой роли в качестве узла, соединяющего Европу с Азией. Мы также рады тому, что ЕС продолжит поддерживать Бакинский порт в его намерении стать международным центром в области логистики и торговли. Новые транспортные проекты соединят Европу с Азией и вместе с нашими соседями превратят нас в один из главных транзитных узлов на стыке Европы и Азии", - сказал дипломат.

В целом, подчеркнул Искендеров, Азербайджан заинтересован в построении прагматичных и позитивных отношений с ЕС, что отражается в проводимых в настоящий момент переговорах по новому всеобъемлющему соглашению о партнерстве.

"Ход переговорного процесса разделен на 3 части. Они могут отличаться по динамике, однако для нас важнее факт заключения полноценного и равноправного договора, чем его искусственное ускорение", - отметил посол.

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