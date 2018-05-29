Генсек ОПЕК: «Шах Дениз» - это проект, которым должен гордиться весь мир

Проект разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" - это проект, которым должен гордиться весь мир.

Об этом сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо во вторник в Баку на церемонии запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый этап проекта предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" по Южнокавказскому, а затем Трансанатолийскому (TANAP) трубопроводам до турецкого города Эскишехир.

"Для меня большая честь находиться здесь, на Сангачальском терминале на Каспийском море, и стать свидетелем не только открытия XXV Юбилейной Международной выставки "Нефть и газ Каспия", но и запуска проекта "Южный газовый коридор", - сказал Баркиндо.

Обращаясь к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Баркиндо отметил, что проект "Шах Дениз" является ярким свидетельством дальновидного лидерства главы государства.

"Этот проект предусматривает огромные многомиллиардные капиталовложения и является одним из крупнейших энергетических проектов в мире. Это проект, которым должен гордиться весь мир. Этот проект принесет значительные доходы в экономику Азербайджана", - добавил он.

"Южный газовый коридор", стоимостью более 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

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