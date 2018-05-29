Исполнительный директор BP: Мы продолжим сотрудничество с Азербайджаном

Компания BP продолжит сотрудничество с Азербайджаном.

Об этом сказал исполнительный директор BP по Upstream Бернард Луни, выступая во вторник в Баку на церемонии запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый этап проекта предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" по Южнокавказскому, а затем Трансанатолийскому (TANAP) трубопроводам до турецкого города Эскишехир.

Говоря о "Южном газовом коридоре", Луни отметил, что благодаря ему газ в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" к 2020 году пойдет напрямую на европейские рынки.

Как отметил Луни, "Шах Дениз" - один из крупнейших газовых месторождений в мире и в его разработке принимали участие свыше 24 тысяч человек.

Напомнив, что в этом месяце Азербайджан отмечает 100-летие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики, он процитировал слова главы государства, что основатели Азербайджанской Демократической Республики, если могли бы видеть сегодняшний Азербайджан, то были бы горды им.

Луни подчеркнул, что есть много причин для гордости Азербайджаном и в будущем будет еще больше, чем гордиться.

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