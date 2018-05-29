Эксперт: Открытие «Южного газового коридора» состоялось в нужное время

Открытие "Южного газового коридора" (ЮГК), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, состоялось в нужное время. Об этом сказал Trend консультант Mediterranean Energy Political Risk Consultancy по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен, передает Day.Az.

"ЮГК является одним из наиболее жизнеспособных проектов по поставке газа в Европу, поскольку транспортировка газа из Ирана и других возможных источников будет ограничена в обозримом будущем. А открытие ЮГК состоялось в нужное время. Газ, транспортируемый по этому трубопроводу, займет рыночную долю до того, как сжиженный природный газ (СПГ) из Египта попадет на рынок Европы. Конкуренция будет, но газопровод обеспечивает лучший доступ к нескольким регионам на Балканах, чем СПГ. Кроме того, с коммерческой точки зрения, поставки природного газа по-прежнему намного дешевле", - сказал Виддерсховен.

Консультант отметил, что "Южный газовый коридор" в принципе повысит энергетическую безопасность Европы.

"Даже если в европейских странах будет увеличиваться тенденция использования возобновляемых источников энергии, газ будет основным источником энергии на ближайшие десятилетия. Отчеты показывают, что при абсолютной приостановке добычи газа на месторождении "Гронинген" в Нидерландах, в стране будет повышенная потребность в газе, по крайней мере, до 2030 года, или даже после 2040 года", - сказал Виддерсховен.

Консультант отметил далее, что Азербайджан является наиболее оптимальным и надежным источником газа для Европы.

Расширение коммерческого сотрудничества позволит еще больше укрепить позиции Азербайджана в Европе, добавил Виддерсховен.

Отметим, что во вторник в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

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