"Южный газовый коридор" - исторический проект, реализуемый при лидерстве Азербайджана

"Южный газовый коридор" - это глобальный и исторический проект, реализуемый при лидерстве Азербайджана. Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Керимли, передает Day.Az.

"Если учесть, что только этот проект охватывает инвестиции на сумму 40 миллиардов долларов, то можно понять, насколько он важен. Данный проект является гарантией будущего Азербайджана. "Южный газовый коридор" после полного ввода в эксплуатацию будет приносить пользу Азербайджану в течение десятилетий. Этот проект внесет вклад не только в энергетическую безопасность Европы, но и в национальную и экономическую безопасность Азербайджана. В то же время именно благодаря заслугам Азербайджана газ Каспийского региона получает выход на европейские рынки", - сказал депутат.

По его словам, "Южный газовый коридор" также является политическим проектом.

"Этот проект еще больше укрепляет связи Азербайджана с Грузией и Турцией. Он укрепляет отношения Европы не только с Азербайджаном, но даже и с Турцией", - сказал Керимли.

Депутат отметил, что с реализацией таких проектов, как "Южный газовый коридор" в мире начали осознавать значение Азербайджана. "Азербайджан, при наличии таких возможностей, хочет решить мирным путем и нагорно-карабахскую проблему", - сказал он.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком Эскишехире.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

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