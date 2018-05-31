ПО "Азерикимья" о ходе модернизации одного из крупнейших химзаводов Азербайджана

На конец апреля 2018 года работы по реконструкции и модернизации завода "Этилен-полиэтилен" ПО "Азерикимья" азербайджанской госкомпании SOCAR выполнены на 36 процентов.

Об этом сказал в ходе XXV юбилейной Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку в четверг заместитель исполнительного директора по инвестициям и развитию "Азерикимья" Орхан Джафаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на отчетный период на 90,1 процента были завершены работы по инжинирингу, на 49,6 процентов - работы по закупкам, 15,7 процента - строительные работы.

Все необходимое оборудование и материалы будут доставлены к октябрю 2018 года, добавил Джафаров.

Замдиректора напомнил, что завод будет сдан в эксплуатацию после реконструкции в первом квартале 2020 года.

"В результате реализации проекта производство этилена вырастет с нынешних 100-105 тысяч тонн до 192 тысяч тонн в год, а производство пропилена с 50-55 тысяч до 187 тысяч тонн в год. Также срок эксплуатации завода будет продлен на 20 лет", - отметил Джафаров.

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