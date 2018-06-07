Спрос на облигации Азербайджанского ипотечного фонда превысил предложение

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) в четверг состоялся аукцион по размещению выпуска облигаций ОАО "Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд", сообщает БФБ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, объем облигаций, выставленных на продажу по номинальной цене, составил 20 миллионов манатов. Согласно условиям выпуска облигаций, аукционная цена была установлена в размере 1 004,0883 маната.

Спрос на облигации составил 21 миллион манатов по номинальной цене. Облигации были размещены полностью.

Андеррайтером размещения выступает компания PSG Capital. Срок оплаты по облигациям - 19 декабря 2040 года.

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