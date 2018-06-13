Посол Болгарии: Азербайджан - ключевой партнер в деле обеспечения энергобезопасности Европы
Азербайджан является ключевым партнером и важным игроком в деле обеспечения энергобезопасности Европы, сказал посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков в среду на международной конференции "Южный газовый коридор и энергетическая безопасность Юго-Восточной Европы" в Баку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам посла, безопасность Европы не возможна без энергетической безопасности.
"Цель Болгарии - интенсифицировать сотрудничество с соседними странами в плане реализации инфраструктурных проектов, развивать газовые сети в регионе. Чтобы обеспечить энергобезопасность, необходимо диверсифицировать маршруты транспортировки углеводородов и источники поставок, а также наладить долгосрочные поставки", - сказал Янков.
Посол отметил, что "Южный газовый коридор" соответствует этим требованиям.
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