Посол Болгарии: Азербайджан - ключевой партнер в деле обеспечения энергобезопасности Европы

13 июня 2018 11:34

Азербайджан является ключевым партнером и важным игроком в деле обеспечения энергобезопасности Европы, сказал посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков в среду на международной конференции "Южный газовый коридор и энергетическая безопасность Юго-Восточной Европы" в Баку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам посла, безопасность Европы не возможна без энергетической безопасности.

"Цель Болгарии - интенсифицировать сотрудничество с соседними странами в плане реализации инфраструктурных проектов, развивать газовые сети в регионе. Чтобы обеспечить энергобезопасность, необходимо диверсифицировать маршруты транспортировки углеводородов и источники поставок, а также наладить долгосрочные поставки", - сказал Янков.

Посол отметил, что "Южный газовый коридор" соответствует этим требованиям.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az