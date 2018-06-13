TANAP - уникальный пример преобразования двустороннего сотрудничества в многостороннее - МНЕНИЕ

TANAP как часть "Южного газового коридора" является проектом, который, создавая форматы сотрудничества Азербайджана вдоль евразийской оси, приводит к новому опыту.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, в отличие от других стран региона Азербайджан проводит более активную и плодотворную политику, создавая двусторонние и многосторонние форматы сотрудничества.

"В нашем регионе кроме Азербайджана нет другой страны-инициатора или создателя передовых двусторонних форматов сотрудничества, Азербайджан на базе двустороннего сотрудничества проложил дорогу трехсторонним и даже четырехсторонним форматам в регионе. Азербайджанская дипломатия, лично Президент Ильхам Алиев на примере "Южного газового коридора" и TANAP показывают не имеющие аналогов результаты преобразования двусторонних и трехсторонних форматов в семи- и десятисторонние форматы сотрудничества. Сегодня в проекте "Южный газовый коридор" принимают участие семь стран, в ближайшем будущем будет участвовать 10, а в дальнейшем еще больше стран", - отметил Гулиев.

Эксперт отметил, что построение Азербайджаном впервые такого качественно нового и расширенного сотрудничества вдоль евразийской оси было достигнуто благодаря двум важным факторам.

"Во-первых, полный отказ Президента Азербайджана от использования энергетических ресурсов как средства политического давления в сотрудничестве со странами мира. Во-вторых, сбалансированный подход ко всем соседним странам, которые в регионе и масштабе континента действуют в нормальном ключе во имя общего развития и безопасности", - добавил Гулиев.

По его словам, во время проведения исследований по энергетической безопасности Евразии будет особо оценена роль Президента Ильхама Алиева именно из-за этих двух факторов.

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