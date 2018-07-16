Назначен новый президент Черноморского банка торговли и развития
Дмитрий Панкин назначен новым президентом Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР). Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
К своим обязанностям Панкин приступает с сегодняшнего дня. На данной должности он сменил Ихсана Угура Деликанлы, который возглавлял ЧБТР с 16 июля 2014 года. Напомним, что президент ЧБТР избирается сроком на четыре года.
Ранее Панкин возглавлял департамент компании "Единая энергетическая система России", был членом правления Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития, председателем Совета правления Евразийского банка развития, а также занимал должность заместителя министра финансов России.
ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет пять процентов, и страна является седьмым крупнейшим акционером ЧБТР.
Отметим, что до сегодняшнего дня Черноморский банк выделил на проекты в Азербайджане кредиты на 360 миллионов евро.
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