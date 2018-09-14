Новое назначение в министерстве финансов

В Финансовом управлении города Гянджа министерства финансов произведено новое назначение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил пресс-секретарь министерства Маис Пириев.

По его словам, приказом министра Самира Шарифова на этот пост назначен Рашид Исмаил оглы Юсифов по представлению главы Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамова. Он приступил к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня.

До назначения Юсифов был начальником Финансового управления по Шамкирскому районну.

Бывший начальник Финансового управления города Гянджа Натиг Джаббаров на днях уволился по собственному желанию.

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