В Азербайджане ожидается значительный рост страхового рынка

Страховщики Азербайджана ожидают рост страхового рынка страны на 40 процентов до конца года. Об этом сказал в пятницу председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мустафа Аббасбейли на мероприятии, посвященном подписанию меморандума между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Палатой надзора над финансовыми рынками страны, Бюро обязательного страхования и страховыми компаниями, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Страховой рынок Азербайджана уже который год показывает стабильный рост. Ежегодно рынок демонстрировал рост в 10 процентов. Но уже в этом году рынок демонстрирует рост на 30 процентов. Это видно по итогам восьми месяцев 2018 года. Поэтому мы ожидаем, что к концу года страховой рынок Азербайджана достигнет показателя в 750 миллионов манатов, что значает рост на 40 процентов", - сказал Аббасбейли.

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