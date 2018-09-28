Агентство малого и среднего бизнеса Азербайджана и АМОР подписали меморандум о сотрудничестве - ФОТО

Сегодня состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Азербайджанским Молодежным Объединением России (АМОР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов и заместитель председателя АМОР Эмин Гаджиев.

В своем выступлении на мероприятии председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что АМОР, созданное по инициативе и действующее под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, вносит значительный вклад в укрепление отношений с Россией.

Было подчеркнуто, что агентство в своей деятельности наряду с государственными учреждениями, активно сотрудничает и с общественными организациями. Одним из приоритетных направлений деятельности является развитие молодежного предпринимательства, создания механизма поддержки молодежи в этом направлении.

"Подписанный сегодня меморандум предусматривает реализацию совместных инициатив в направлении развития молодежного предпринимательства в общественной сфере. Для поддержки предпринимательской деятельности молодых азербайджанских специалистов и студентов, проживающих и обучающихся в этих странах, предусмотрена совместная координация, обмен передовым опытом и тесное сотрудничество", - сказал Мамедов.

Было отмечено, что сотрудничество в рамках меморандума внесет значимый вклад в превращение молодёжи в активного участника экономических преобразований в двух странах.

Заместитель председателя АМОР Эмин Гаджиев в свою очередь рассказал о деятельности Объединения, созданного в 2009 году, отметив, что организация на данный момент представлена в 50 федеральных субъектах России и объединяет вокруг себя тысячи молодых азербайджанцев.

Гаджиев напомнил, как в 2016 году во время выступления на открытии IV Съезда азербайджанцев мира Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что "хотелось бы, чтобы проживающие за рубежом азербайджанские бизнесмены вкладывали инвестиции в Азербайджан".

"В результате проведённых с 2016 года по сегодняшний день реформ, в частности, создания Агентства развития малого и среднего бизнеса достигнут заметный прогресс в данном направлении, обеспечена полная прозрачность ведения бизнеса. Участие всё большего числа молодых людей в предпринимательской деятельности поможет ещё большему усилению и росту конкурентоспособности азербайджанского бизнеса", - сказал Гаджиев.

Было также отмечено большое значение подписанного меморандума, которое создаст новые возможности в сфере бизнеса.

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