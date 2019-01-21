Орхан Мамедов: Агентство по развитию МСБ поддержит женское предпринимательство в Азербайджане

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) планирует реализовать ряд мер по развитию женского предпринимательства в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель правления Агентства Орхан Мамедов на состоявшемся в Баку мероприятии "Поддержка женского предпринимательства в доступе к льготным финансовым ресурсам".

Председатель правления отметил, что Агентство планирует разработать стимулирующие механизмы для развития женского предпринимательства.

"Во время разработки механизмов, проблема занятости женщин в сельской местности будет в центре внимания. Предусмотрено определить дальнейшие перспективные направления для обеспечения занятости женщин в сельской местности, а также принять соответствующие меры", - сказал Мамедов.

Глава Агентства отметил, что будут предприняты различные меры для обеспечения доступа женщин к информации, относящейся к предпринимательству, с тем, чтобы обеспечить информационную поддержку женщин-предпринимателей.

"Наше внимание сосредоточено на создании организационных моделей для поддержки развития женского предпринимательства. В связи с этим мы поддержим инициативу Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане по созданию соответствующего бизнес-инкубатора", - отметил Мамедов.

Отметим, что Агентство развития малого и среднего бизнеса создано на основе изданного в декабре прошлого года указа Президента Ильхама Алиева.

Задача Агентства - обеспечение последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям. Агентство как единая структура с особыми полномочиями посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществляет организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере.