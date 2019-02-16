Азербайджанская нефть резко подорожала

16 февраля 2019 12:48

Азербайджанская нефть выросла в цене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цена барреля нефти марки "Азери Лайт", подорожав на 1,9 доллара, составила 68,06 доллара.

Отметим, что цена барреля "Азери Лайт" снизилась до минимума в декабре 2001 года, составив 19,15 доллара, а в июле 2008 года достигла максимума -149,66 доллара.

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