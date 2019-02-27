ОАО AtaBank предоставило в пользование клиентов полностью обновленный сайт. Как сообщает Day.Az со ссылкой на банк, войдя на сайт, наряду с получением информации о всех услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам, клиенты также смогут осуществить заказ пластиковой карты, справки для посольства и кредита, онлайн-оплату по кредиту и коммунальных услуг.

Кроме этого, на сайте размещены отчеты, требуемые Центральным банком и Палатой по надзору за финансовыми рынками, I-Map и финансовые показатели банка. В отличие от прежней версии на обновленном сайте можно с легкостью перейти к мобильному и интернет-банкингу AtaNet, а также получить информацию о ближайшем отделении или банкомате AtaBank.

А самое главное, зайдя на сайт и выбрав кнопку Горячей линии 136, можно сразу связаться с банком по whatsApp, telegram, а также мессенджеру сайта и любой социальной сети.

По словам директора Департамента маркетинга и коммуникаций AtaBank Оруджа Ибрагимова, сайт полностью обновлен с учетом международных стандартов и пожеланий клиентов. Для удобного пользования клиентов сайт разработан в современном стиле и с учетом тончайших деталей.

Желающие ознакомиться с новой веб-страницей банка и воспользоваться ее возможностями, могут посетить сайт www.atabank.com

Функционирующий с 1993-го года AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.