К 2023 году за счет проведения "Гран-при Азербайджана" гонок серии "Формула-1" въездной турпоток в страну планируется увеличить до четырех миллионов человек, cказал в понедельник заместитель главного исполнительного директора Бюро по туризму (БТА) Бахруз Аскеров во время "круглого стола" на тему "Экономическая и социальная польза от проведения гонок "Формула-1", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главного исполнительного директора, данный показатель предусмотрен в рамках "Стратегии туризма 2023".

Аскеров отметил, что на сегодняшний день развитие туризма является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана, в соответствии с которой в 2018 году в Азербайджане были созданы Государственное агентство по туризму и Бюро по туризму.

"Наша организация тесно сотрудничает с организаторами этапа "Гран-при Азербайджана" и мы ставим перед собой задачу по увеличению времени пребывания любителей гонок "Формулы-1" в Азербайджане. Дело в том, что, любители "Формулы-1" проводят в Азербайджане, примерно 3-4 дня в период проведения самой гонки в Баку. В свою очередь, мы работаем над новыми туристическим продуктами, и брендами, которые были бы интересны туристам, к примеру, с тем, чтобы они посещали также и регионы страны, оставаясь в стране на более длительный период времени", - сказал Аскеров.

Главный исполнительный директор отметил, что гонки "Формула-1" на данный момент являются вторыми по привлекательности в мире для туристов мероприятиями после Олимпийских игр.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок "Формулы-1" еще на три года

Последняя гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

В рамках Гран-при были проведены и соревнования "Формулы-2". Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг".

Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

Следующие гонки "Формулы-1" состоятся в Баку 26-28 апреля 2019 года.