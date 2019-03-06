Масштаб и охват мер по развитию женского предпринимательства в Азербайджане будет расширен.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов сказал, выступая на третьей конференции "She Congress 2019" ("Smart. Happy. Elegant."), посвященной женскому лидерству и предпринимательству.

По словам главы Агентства, с целью развития женского предпринимательства в Азербайджане планируется создать специальные инкубаторы женского бизнеса. Они способствуют увеличению числа женщин среди предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Новость обновляется