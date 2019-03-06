Орхан Мамедов: Масштаб и охват мер по развитию женского предпринимательства в Азербайджане будет расширен
6 марта 2019 11:29 144
Масштаб и охват мер по развитию женского предпринимательства в Азербайджане будет расширен.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов сказал, выступая на третьей конференции "She Congress 2019" ("Smart. Happy. Elegant."), посвященной женскому лидерству и предпринимательству.
По словам главы Агентства, с целью развития женского предпринимательства в Азербайджане планируется создать специальные инкубаторы женского бизнеса. Они способствуют увеличению числа женщин среди предпринимателей малого и среднего бизнеса.
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