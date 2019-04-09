26 марта в торговом центре "Диглас" в Баку произошел пожар. В настоящее время государство оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям, которые пострадали в результате пожара.

С этой целью были созданы Рабочая группа и "горячая линия" для оперативного ответа на вопросы предпринимателей. Также на различных территориях Баку им были предложены места в торговых объектах с возможностью не оплачивать аренду в течение пяти месяцев. С пятого апреля предпринимателям начали оказывать финансовую помощь.

В интервью Trend член Рабочей группы, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов рассказал о том, какую поддержку оказывает государство предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре "Диглас", передает Day.Az.

- Орхан муаллим, расскажите, пожалуйста, о деятельности Рабочей группы, в которой также представлено Агентство развития МСБ, и мерах поддержки, которые оказываются пострадавшим предпринимателям.

- Сначала я хотел бы отметить, что помощь, оказанная после пожара, произошедшего 26 марта в торговом центре в Низаминском районе Баку, еще раз показала, что азербайджанское государство всегда рядом со своим гражданином, и государство является самым лучшим партнером для предпринимателя. Сразу после инцидента Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял этот вопрос под личный контроль, под руководством главы государства прошло совещание. В качестве следующего шага были подписаны распоряжения о создании комиссии в связи с пожаром и об оказании финансовой помощи предпринимателям.

После совещания для создания оперативной связи с предпринимателями, пострадавшими из-за пожара, и координации работ по оказанию им поддержки в министерстве экономики были созданы Рабочая группа, куда также вошло Агентство развития МСБ, и "горячая линия" (012) 404-04-01. С 29 марта в административном здании Агентства развития МСБ были созданы соответствующие условия для приема предпринимателей.

В соответствии с поручением главы государства, в течение трех дней Рабочая группа по-отдельности приняла каждого предпринимателя, выслушала их проблемы, узнала о том, какой материальный ущерб им нанесен, обсудила работы, которые необходимо осуществить для устранения возникших трудностей.

С 29 марта по сегодняшний день на "горячую линию" 404-04-01 поступило свыше 600 обращений. Сотрудники Агентства развития МСБ оперативно ответили на эти обращения, дали обратившимся соответствующие разъяснения и информацию.

- Со сколькими предпринимателями встретились члены Рабочей группы и в чем заключались их потребности?

- Рабочая группа провела встречи с каждым из предпринимателей в заранее оговоренное время. Всего по-отдельности было принято почти 450 предпринимателей. Каждый из них был выслушан по-отдельности, им были розданы специальные информационные бланки для оценки нанесенного ущерба и определения необходимых мер поддержки для восстановления их деятельности.

Благодаря этим анкетам была получена информация по каждому из субъектов предпринимательства, изучен объем ущерба, а также определены меры, необходимые для восстановления их деятельности.

На встречах с Рабочей группой 385 предпринимателей сообщили о том, что им необходимы льготные кредиты на общую сумму 15 миллионов манатов. Работа с предпринимателями в этом направлении уже началась.

Кроме того, были проведены переговоры с другими торговыми центрами. По итогам переговоров предпринимателям сгоревшего торгового центра "Диглас" были предложены почти 690 мест в восьми торговых центрах Баку общей площадью свыше 31 тысяча квадратных метров, где они не будут платить за аренду в течение пяти месяцев.

В целом на встречах 412 предпринимателей сказали, что им нужны торговые объекты общей площадью 12,5 тысячи квадратных метров. Сейчас уже почти 20 предпринимателей обеспечены местами в различных торговых центрах с условием, что они не будут оплачивать аренду в течение пяти месяцев. Процесс размещения предпринимателей в торговых центрах продолжается.

- С четвертого апреля начался прием документов для оказания материальной помощи пострадавшим предпринимателям. Сколько предпринимателей уже получило материальную помощь до сегодняшнего дня?

- Как вы знаете, в рамках распоряжения главы государства министерству экономики выделены три миллиона манатов для оказания предпринимателям материальной помощи. Сразу после того, как Коллегия министерства экономики утвердила правила оказания материальной помощи предпринимателям, Агентство развития МСБ начало прием их документов в своем административном здании.

До сегодняшнего дня 210 предпринимателей обратились в Агентство развития МСБ для получения материальной помощи. Рабочая группа уже приняла решение об оказании материальной помощи 161 предпринимателю. Оказание материальной помощи осуществляется через Kapital Bank и TuranBank. Средства предоставляются через банковские карты и банки не берут платы за предоставление карт.

Прием документов предпринимателей и оказание материальной помощи продолжаются.

Кроме того, с шестого апреля начался вывоз из сгоревшего торгового центра уцелевших товаров. Товары свыше 80 предпринимателей уже вынесены из торгового центра. Для перевозки товаров предпринимателей обеспечили транспортом.

- У большинства пострадавших предпринимателей нет страховки. Вместе с тем государство оказывает им материальную помощь...

- Нигде в мире во время подобных инцидентов государство не берет на себя оплату ущерба частного сектора. Оплата азербайджанским государством ущерба, нанесенного в результате стихийных бедствий и пожаров, оказание поддержки пострадавшим людям носит последовательный характер. Поручение главы государство об оплате ущерба, нанесенного предпринимателям в результате пожара в торговом центре "Диглас", еще раз показывает, что государство является самой большой опорой предпринимателей.

Произошедшее событие еще раз показало необходимость наличия страхования в различных сферах, в особенности в бизнесе, важность страхования предпринимателями своих товаров и собственности. Благодаря страхованию из таких ситуаций можно выйти с меньшим ущербом. Пострадавшие в результате пожара предприниматели отмечают, что оказание материальной помощи при отсутствии страховки является очередным гуманистическим шагом Президента Азербайджана и еще раз показывает, что государство всегда рядом с предпринимателями.

Субъекты предпринимательства, в особенности малого и среднего, должны быть заинтересованы в том, чтобы страховать свои товары и собственность. В этой сфере необходимо расширить сотрудничество между предпринимателями и страховыми компаниями. Агентство развития МСБ планирует осуществить соответствующие меры по просвещению предпринимателей о важности страхования, а также по расширению сотрудничества между страховыми компаниями и предпринимателями.