Формируемая в Азербайджане сеть "Друзья малого и среднего бизнеса" ("Друзья МСБ") - один из важных стратегических проектов Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана. Агентство работает в регионах посредством этих структур.

В настоящее время друзья МСБ действуют уже в 11 районах Азербайджана, оказывая услуги предпринимателям не только на своей территории, но одновременно и в близлежащих районах. В целом, планируется создание сети из 60 структур "Друзья МСБ" с охватом 10 экономических регионов страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Об этом на третьем региональном форуме на тему "Роль предпринимательства в развитии регионов", прошедшем при организационной поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) в Агстафинском районе, рассказал "Друг МСБ" из Гянджи Анар Алиев.

В мероприятии участвовали: главы исполнительной власти из разных регионов, представители министерства налогов, Государственного таможенного комитета, Государственного рекламного агентства, Агентства пищевой безопасности, Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения, центра анализа экономических реформ и коммуникаций, а также предприниматели, работающие в регионе.

Алиев рассказал о концепции "Друга МСБ", об услугах, которые эти структуры оказывают предпринимателям, об их деятельности в различных регионах страны, а деятельности структур, которые, еще только подразумеваются в будущем. Он также отметил, что друзья МСБ в регионах своей ответственности оказывают услуги субъектам микро, малого и среднего бизнеса в непосредственном контакте, работают по определению потенциальных возможностей и реализации их инициатив развития, создания новых субъектов МСБ, защиты их прав и сопровождению на всех этапах развития.

Докладчик отметил, что, кроме сети "Друзей МСБ", Агентство также создаст "Дома МСБ", функции которых, будут заключаться в предоставлении услуг предпринимателям в едином пространстве. В настоящее время идет работа по созданию первого дома МСБ в Баку. С введением в эксплуатацию сети домов МСБ, а также формирования иных механизмов содействия, у Агентства значительно расширятся возможности для оказания услуг представителям малого и среднего бизнеса.