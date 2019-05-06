Четвертого мая в столице Казахстана - городе Нурсултан, в рамках выставки национального продукта "Ulttyq Onim", была организована встреча представителей Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Фонда развития предпринимательства "Damu".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики, во время встречи председателя правления Агентства развития МСБ Орхана Мамедова и председателя правления Фонда развития предпринимательства "Damu" Гоухар Бурибаевой стороны обменялись информацией о развитии малого и среднего бизнеса в двух странах и деятельности своих организаций, обсудили вопросы по перспективам развития, обмену опытом и организации визитов, передает Day.Az.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании и принята "дорожная карта", определяющая совместные мероприятия.

В рамках выставки были организованы встречи представителей KOBİA с представителями ряда государственных и частных структур Казахстана. Во время встречи председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхана Мамедова с председателем зарубежной торговой палаты Казахстана Аяном Эреновым состоялся обмен мнениями о расширении связей субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) обеих стран, организации миссий двустороннего экспорта и создания механизмов помощи бизнес-ассоциациям.

В ходе встречи с председателем правления ОАО ""KazakhExport" Русланом Исаковым также состоялся обмен мнениями об организации двусторонних бизнес-миссий. В свою очередь, в ходе переговоров с заместителем правления ОАО "Baiterek" Галымжаном Тажаяковым обсуждался вопрос оказания помощи МСБ со стороны Международных финансовых институтов, а также определения механизмов и направлений сотрудничества в рамках партнерства государственного и частного сектора.

В ходе выставки "Ulttyq Onim" Орхан Мамедов также встретился с председателем "Организации развития МСБ" при министерстве науки, промышленности и технологий Джавахиром Узкуртом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и обмена опытом в области малого и среднего бизнеса, а также запланированный в Турцию визит представителей Агентства развития МСБ. Представители Агентства также побывали в Центре услуг предпринимателям при Фонде "Damu", где ознакомились с принципами его работы и видами оказываемых предпринимателям услуг.