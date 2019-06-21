Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) озвучило несколько предложений по развитию сектора образования.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов на форуме "Образовательный бизнес-форум - нынешняя ситуация и перспективы", организованном агентством.

Он отметил, что идут работы по разработке моделей и механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в секторе образования. Кроме того, агентство предлагает улучшить существующие программы обучения в соответствии с потребностями того или иного образовательного учреждения для обеспечения эффективной работы.

Мамедов отметил, что агентство заинтересовано в совместном сотрудничестве с образовательными учреждениями и открыто для новых предложений. Также он сказал, что начались работы по созданию базы данных "Кадровый банк МСБ", где будет содержаться информация о специалистах различных направлений для развития механизма подготовки специализированных кадров.

Председатель правления агентства добавил, что в рамках предпринимательства в области образования агентство планирует провести различные мероприятия, в частности тренинги и семинары для изучения рынка, экономических тенденций.

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