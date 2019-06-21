Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане ведёт работы по созданию центров развития.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов на форуме "Образовательный бизнес форум - нынешняя ситуация и перспективы", организованного агентством.

По словам Мамедова, центры будут содействовать интеграции научных инноваций в бизнес и удовлетворению потребностей бизнеса в образовательных учреждениях, играя роль моста между научно-образовательными учреждениями и субъектами малого и среднего предпринимательства.

Мамедов сказал, что в рамках создания центров с образовательными учреждениями агентство открыто для новых предложений.

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