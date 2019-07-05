Успешно продолжается кампания ОАО "АтаБанк" "Принеси Визу, Получи ВИЗУ", стартовавшая в мае и подарившая участникам множество пластиковых карт. В рамках кампании клиенты, которые имеют действительные визы для поездок за рубеж, получат возможность получить бесплатную пластиковую карту Visa Classic или Visa Gold от ОАО "АтаБанк".

Для участия достаточно прийти в ближайший филиал или отделение банка с удостоверением личности и заграничным паспортом и показать свою действительную визу сотруднику банка. В зависимости от страны путешествия и продолжительности визы участнику будет подарена карточка Visa Classic или Visa Gold.