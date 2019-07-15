Государственное агентство обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Азербайджана подписало меморандум о взаимопонимании с Центром общественного здравоохранения и реформ при министерстве здравоохранения Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на госагентство.

Документ, подписанный председателем правления агентства Зауром Алиевым и директором центра Гахраманом Хагвердиевым, предусматривает совместную деятельность по подготовке медицинских процедур, руководств и правил для медицинских учреждений, которые будут действовать в рамках обязательного медицинского страхования с 2020 года. В рамках меморандума планируется участие специалистов профильных областей.

Заур Алиев отметил, что для достижения успешного результата планируется обмен опытом между агентством и центром. Также в меморандуме предусмотрена совместная работа по обмену информацией. Кроме того определены потенциальные области для дальнейшего сотрудничества и организации мероприятий.

Гахраман Хагвердиев, в свою очередь, подчеркнул, что это сотрудничество будет способствовать осуществлению реформ в области здравоохранения и ускорению процесса внедрения системы обязательного медицинского страхования в стране.

Отметим, что с первого января 2020 года в Азербайджане будет применяться обязательное медицинское страхование. Финансируемый ЕС твининг-проект "Поддержка внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования" стартовал в августе 2017 года, в результате сотрудничества Госагентства, государственных структур Литвы по вопросам социальной защиты населения и Французским агентством международной экспертизы (Expertise France).

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