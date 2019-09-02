Отделение ОАО АтаБанк "Самур", расположенное вблизи северной границы страны, начало функционировать в режиме 24/7.

В отделении, расположенном недалеко от контрольно-пропускного пункта "Самур", физические и юридические лица могут воспользоваться всеми банковскими услугами. Отделение стратегически важного значения предлагает клиентам 24 часа в сутки и 7 дней в неделю такие банковские услуги, как обмен валюты, денежные переводы, открытие текущих счетов и вкладов, а также коммунальные и бюджетные выплаты.

В связи с новостью директор департамента развития бизнеса АтаБанк-а Орудж Ибрагимов отметил, что переход к режиму непрерывной работы приграничного отделения осуществляется с целью оперативно предоставить жителям этой местности и иностранным гостям банковские услуги. АтаБанк приглашает приезжающих в страну и уезжающих за рубеж в отделение "Самур" для быстрого и удобного использования банковских услуг.

Функционирующий более 25-и лет ОАО "АтаБанк" является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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