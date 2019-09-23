С целью просвещения субъектов предпринимательства и общественности о государственной поддержке субъектов микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) в деле исследований внутреннего рынка Агентство развития МСБ подготовило видеоролик, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Видеоклип широко информирует о правилах оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка, утвержденных указом Президента Азербайджана от 29 мая 2019 года, и о том, какие субъекты предпринимательства могут воспользоваться этим механизмом, размере поддержки и форме обращения для ее получения.

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