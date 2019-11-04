В связи с 26-летием банка ОАО "АтаБанк" простило кредитный долг военнослужащего, раненного в апрельских боях в Нагорном Карабахе.

Фарзализаде Руслан Захид оглы получил тяжелые ранения левого глаза и руки, участствуя как разведчик отряда особого назначения N-й военной части в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также во время разгромления вражеских позиций и в боях на территории Агдама.

Офицер был приглашен в центральный офис ОАО "АтаБанк" и встретился с заместителем председателя правления банка Кямраном Оруджалиевым и директором департамента развития бизнеса Оруджем Ибрагимовым. Во время встречи К.Оруджалиев отметил: "Наше государство вседа уделяет должное внимание солдатам и офицерам, сражающимся за наши земли и защищаюшим Родину ценой своей жизни. Однако частный сектор экономики и особенно крупные компании и такие финансовые институты, как банки должны помнить отважных сыновей, рискующих собственой жизнью во имя целостности страны, а также их родных. Учитывая социальное положение тех, кто стоит на страже Родины, коммерческие банки должны предоставить им такую помощь".

Хотим напомнить, что до этого ОАО "АтаБанк" в честь Дня Вооруженных сил простило долг другого ветерана боев за Нагорный Карабах.

Функционирующий с 1993-го года, ОАО "АтаБанк" является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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