В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) прошло собрание, посвященное годовой деятельности Общественного совета при Агентстве, и мероприятиям, планируемым на 2020 год, передает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В мероприятии участвовали представители Агентства, 15 НПО, входящих в Общественный совет при Агентстве, и руководители ассоциаций.

Выступая на мероприятии, председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что собрание нацелено на то, чтобы заслушать отчет о годовой деятельности Общественного совета, обсудить планы Совета на следующий год, рассмотреть предложения, которые Общественный совет ожидает от Агентства.

Было отмечено, что в 2020 г. Общественный совет будет активнее участвовать в информировании и просвещении предпринимателей о деятельности и услугах поддержки Агентства, тесно сотрудничать с Агентством в решении вопросов, с которыми предприниматели сталкиваются в различных секторах экономики, и укрепления деятельности с бизнес-ассоциациями, подчеркнута важность представления предложений и инициатив в этом направлении.

Затем был заслушан отчет Совета.

Председатель Общественного совета Фархад Гарашов отметил, что Совет был создан в ноябре 2018 г. для усиления общественного участия в Агентстве, осуществления мер по развитию МСБ, обеспечения общественного контроля над деятельностью Агентства, расширения взаимосвязей с общественностью, в том числе, с бизнес-общественностью.

Также было отмечено, что 10 декабря будет проведено очередное общественное обсуждение - форум молодых предпринимателей. С учетом эффективности этих мероприятий их планируется проводить на долгосрочной основе.

Были проведены обсуждения по годовой деятельности Совета, выслушаны предложения членов Совета.

В ходе мероприятия Ассоциация производителей и экспортеров граната наградила Орхана Мамедова нагрудным знаком "Азербайджанский гранат" за поддержку в работе Ассоциации и фермеров, занятых выращиванием граната, а члены Общественного совета удостоены благодарностями за активное участие в работе Совета.