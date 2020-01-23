https://news.day.az/economy/1196377.html Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы продовольственного бизнеса - ФОТО
Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы продовольственного бизнеса - ФОТО
Общественный совет при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана сегодня провел первый в 2020 году форум, посвященный продовольственному бизнесу, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Агентства.
В мероприятии, организованном на тему "Форум продовольственного бизнеса: текущая ситуация и перспективы", приняли участие представители Агентства по развитию МСБ, министерства сельского хозяйства и других государственных структур, а также субъекты предпринимательства в продовольственном секторе.
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