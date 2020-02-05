В Азербайджане государство создало все условия для предпринимателей, им предоставляются льготные кредиты и оказывается другая необходимая поддержка. Об этом сказал в среду Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов, передает Day.Az.

Подчеркнув, что в стране проделана большая работа по улучшению бизнес-среды, Гарашов отметил, что расширяется география экспорта азербайджанской продукции, за рубежом открываются Торговые дома Азербайджана, что создает прочную основу для устойчивого развития предпринимательства.

"Пристальное внимание к экономике, в частности, к развитию аграрного сектора, оказываемое Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, меры, предпринимаемые под его руководством (подписанные им распоряжения, региональные совещания, реформы и т.д.) способствуют стремительному развитию Азербайджана во всех направлениях. Эти инициативы высоко оцениваются и поддерживаются предпринимателями. Создание Совета агарных субсидий в сельском хозяйстве внесло большой вклад в увеличение выплат, предоставляемых сферам плодоводства и растениеводства. Хотелось бы отметить, что по размеру субсидий, предоставляемых сельскому хозяйству, Азербайджан в первых рядах в мире".

Гарашов подчеркнул, что предприниматели должны правильно использовать возможности, предоставленные для них государством, не уклоняться от уплаты налогов, избегать теневой экономики: "Учитывая освобождение предпринимателей от налогов, в частности, занимающихся сельским хозяйством, я бы посоветовал избегать теневой экономики. Заключение трудовых договоров с наемными и постоянными работниками, недопущение нарушений закона приведет к поступлению дополнительных средств в бюджет, что позволит государству повышать льготы и создавать еще более благоприятные условия для предпринимателей. Главной целью должно быть обеспечение соответствия произведенной продукции мировым стандартам, поставка на зарубежные рынки качественных фруктов и овощей под брендом Made in Azerbaijan. Поручения главы государства, данные банкам в связи с финансовыми послаблениями для предпринимателей аграрного сектора, имеют важное значение для фермеров".