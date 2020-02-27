В январе 2020 года Азербайджан осуществил грузовые автомобильные перевозки на сумму 0,507 миллиарда долларов, что на 0,2 процента превышает аналогичный показатель 2019 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК), передает Day.Az.

За прошлый год объем автомобильных грузоперевозок составил почти 0,416 миллиона тонн, что на 1,4 процента меньше показателя за 2018 год.

Объем экспортных автомобильных перевозок составил почти 0,09 миллиона тонн (сокращение на 14,2 процента) и 0,092 миллиарда долларов в денежном эквиваленте (рост на 8,7 процента).

Импорт за отчетный период составил почти 0,161 миллиона тонн (сокращение на 0,16 процента) и 0,416 миллиарда долларов в денежном эквиваленте (сокращение на 1,4 процента).

В целом, за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 2,85 миллиарда долларов, в частности, экспорт - 2,13 миллиарда долларов, импорт - почти 0,72 миллиарда долларов.