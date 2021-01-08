Азербайджан добился снижения концентрации газов, вызывающих парниковый эффект

Доля Азербайджана в глобальном образовании отходов составялет 0,15 процентов, а это, в принципе, не большой показатель.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По её словам, в Азербайджане проводится инвентаризация газов, вызывающих парниковый эффект. На сегодня страна добилась снижения их концентрации.

"Это стало возможным благодаря государственной политике. На производственных участках уже применяются новые технологии, тем самым сокращается количество выбрасываемых в атмосферу отходов", - отметила Умайра Тагиева.

Она добавила, что большая часть транспортных средств, зарегистрированных в стране, приходится на долю Баку, и по этой причине столица в числе городов, наиболее подверженных загрязнению.