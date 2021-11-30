По TANAP в Турцию поставлено более 13 млрд. кубометров газа

За период с 30 июня 2018 года по 26 ноября 2021 года общий объем природного газа, транспортированного по TANAP в Турцию, достиг 13,4 миллиарда кубометров, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

С января 2021 года по 26 ноября по TANAP в Европу были транспортированы 7,09 миллиарда кубометров природного газа.

Отметим, что TANAP является частью Южного газового коридора, предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу. Протяженность трубопровода TANAP составляет 1805 километров, диаметр - 56 и 48 дюймов, а по Мраморному морю - 36 дюймов. Трубопровод имеет два ответвления к турецкой газораспределительной системе. его максимальная пропускная способность составляет 31 миллиард кубометров в год. На первом этапе проекта пропускная способность TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год. 6 миллиардов кубометров из этого объема будут использоваться в Турции путем подключения к национальной сети из двух точек в Эскишехире и Тракии. 10 миллиардов кубометров природного газа будут транспортированы в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).