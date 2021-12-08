Азербайджан, Грузия и Иран откроют новый транзитный маршрут

Иран, Азербайджан и Грузия достигли договоренности об организации транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем. Как передает Day.Az, об этом в интервью ISNA сказал официальный представитель Иранской организации по обслуживанию и транспортировке дорог (RMTO) Джавад Хедаяти.

"После проведенных двух встреч с Азербайджаном и Грузией мы предложили им инициативу по созданию нового транзитного коридора для регионального сближения. Конечно, этот план был предложен еще восемь лет назад, но из-за того, что многие страны были вовлечены в это соглашение, он еще не реализован, и стороны не достигли консенсуса", - заявил он.

Хедаяти отметил, что создание этого нового маршрута может соединить Персидский залив с Черным морем:

"Грузия и Иран являются основными участниками соглашения, поскольку Иран связан со свободными водами через Персидский залив, а у Грузии есть два важных торговых порта к востоку от Черного моря. С другой стороны, Грузия и Азербайджан приложили большие усилия для улучшения и развития своей транспортной инфраструктуры, поэтому мы постарались расширить сотрудничество с обеими этими странами"", - подчеркнул представитель Ирана.

Согласно соглашению, во-первых, в течение следующих четырех месяцев из Ирана будут отправлены пилотные грузы для доставки иранских товаров в Азербайджан через границу Астары, а также в Болгарию или другие страны Восточной Европы через порты Грузии на Черном море.

"Мы пытаемся провести пилотную фазу этого проекта до конца года по иранскому календарю (20 марта 2022 года), чтобы можно было выявить препятствия и проблемы и, наконец, на заключительной трехсторонней встрече между тремя странами будет создан механизм сокращения затрат и времени на доставку", - сообщил он.