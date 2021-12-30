В Азербайджане выросла добыча природного газа

В январе-ноябре этого года в Азербайджане было добыто 39,7 млрд. кубометров природного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Министерстве энергетики сообщили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча газа возросла примерно на 6 млрд. кубометров, то есть на 17,8%,

Сообщается, что 12,1 млрд. кубометров газа было добыто с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), 20,4 млрд. кубометров - с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", 7,2 млрд. кубометров - SOCAR.