Баку и Будапешт расширят торговые отношения

Венгрия и Азербайджан расширят сферы торгово-экономического взаимодействия, сказали Trend в министерстве иностранных дел и торговли Венгрии, передает Day.Az.

По данным ведомства, ожидается, что это произойдет после заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое запланировано на февраль в Баку.

"Мы позитивно смотрим на дальнейшее развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Венгерские компании в последние годы значительно расширили свое присутствие на азербайджанском рынке. В 2020 году Азербайджан стал 78-м по величине экспортным партнером Венгрии. В январе - октябре 2021 года Венгрия в основном экспортировала в Азербайджан напитки, живой скот, а также лекарственные препараты. При этом Венгрия в целом импортировала из всех стран телекоммуникационное оборудование, звукозаписывающие и воспроизводящие устройства, изделия из металла и энергогенерирующие машины и оборудование", - сказали в МИД.

Кроме того, в ведомстве считают, что Азербайджан благодаря доказанным запасам природного газа может сыграть важную роль в диверсификации поставок голубого топлива в Европу.

"Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто во время своего визита в Баку в марте прошлого года заявил, что с 2023 года Венгрия будет заинтересована в покупке азербайджанского газа", - отметили в МИД.

По его данным, Азербайджан и Венгрия также имеют потенциал для развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства.