Планируется открыть инвестиционный фонд стран-членов Организации тюркских государств.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Гисмет Гёзалов на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы подготовили документ о концепции взаимодействия тюркских государств до 2040 года, для развития и интеграции стран-членов Организации тюркских государств", - сказал Гёзалов.