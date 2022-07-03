https://news.day.az/economy/1475946.html Планируется открыть инвестиционный фонд стран-членов Организации тюркских государств
Планируется открыть инвестиционный фонд стран-членов Организации тюркских государств
Планируется открыть инвестиционный фонд стран-членов Организации тюркских государств.
Об этом сказал заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Гисмет Гёзалов на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы подготовили документ о концепции взаимодействия тюркских государств до 2040 года, для развития и интеграции стран-членов Организации тюркских государств", - сказал Гёзалов.
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