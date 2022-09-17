MÜSİAD-Azerbaycan нацелен на увеличение прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана

MÜSİAD-Azerbaycan нацелен на привлечение и увеличение текущих инвестиций в экономику Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend глава этой организации Рашад Джабирли.

По его словам, после освобождения Азербайджанской Армией от армянской оккупации территорий в стране начали активно вести работы по привлечению в страну инвестиций и инвесторов.

"Мы, как MÜSİAD-Azerbaycan в этом направлении также принимаем активное участие, в частности приглашаем предпринимателей различных областей деятельности, проводим профильные встречи с бизнесменами Турции и Азербайджана для реализации взаимных инвестиций в экономики наших стран. В рамках профильных встреч основным фокусом является сектор сельского хозяйства. Мы планируем пригласить в Азербайджан турецких предпринимателей этого сектора для обсуждения уже на месте соответствующих вопросов", - сказал Джабирли.

Он также подчеркнул, что в начале ноября нынешнего года в Турции пройдет очередная выставка MÜSİAD EXPO.

"Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана на своем стенде в MÜSİAD EXPO представит экспортные и инвестиционные возможности страны. В свою очередь, MÜSİAD-Azerbaycan тоже примет участие в этой выставке. Наше участие в ней позволит расширить деловые связи азербайджанских предпринимателей, а также их взаимодействие с турецкими бизнесменами", - сказал он.

Джабирли, говоря об основных инициативах MÜSİAD-Azerbaycan, заявил, что азербайджанские производители имеют хороший экспортный потенциал для дальнейшего увеличения.

"В наших планах на ближайшую перспективу реализация таких инициатив, как привлечение в страну новых инвестиций, а также увеличение текущих. Как часть этих работ, хочу подчеркнуть, что в ближайшее время ожидается инвестирование в экономику Азербайджана турецкими бизнесменами, которые принимали участие на бизнес-форуме IMF в 2021 году", - сказал он.

Также он отметил, что в рамках визита в Узбекистан, в начале октября нынешнего года, команда MÜSİAD-Azerbaycan посетит текстильную выставку, проведет встречи с госорганами и главами промышленных палат этой страны.

"В рамках этих встреч мы планируем обсудить вопросы взаимных инвестиций, возможности реализации совместных проектов, привлечения азербайджанских и узбекских бизнесменов к совместной деятельности и другие", - добавил глава MÜSİAD-Azerbaycan.