https://news.day.az/economy/1518994.html К сведению лиц, ввозящих товары в Азербайджан
К сведению лиц, ввозящих товары в Азербайджан
В Азербайджане налоги и таможенные пошлины на импортируемые товары будут рассчитываться по новому правилу.
Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос нашел отражение в изменении в Таможенный кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре