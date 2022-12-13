Изменения в Таможенный кодекс направлены на улучшение бизнес-среды.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Новость обновляется