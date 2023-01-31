Турция окажет поддержку поставкам азербайджанского газа в Венгрию и другие европейские страны

Мы окажем всяческую поддержку поставкам азербайджанского газа в Венгрию и другие страны Юго-Восточной Европы.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Чавушоглу отметил, что сотрудничество в энергетической сфере будет еще больше усилено.

Напомним, что в рамках официального визита Президента Ильхама Алиева в Венгрию накануне был подписан "Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и торговли Венгрии о сотрудничестве в области природного газа".