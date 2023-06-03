TotalEnergies построит в Нахчыване электростанции общей мощностью 500 МВт
Французская TotalEnergies построит в Нахчыване ветровую и солнечную электростанции мощностью 250 МВт каждая, а также системы хранения энергии.
Как сообщает в субботу Day.Az, в этой связи министерство энергетики Азербайджана и TotalEnergies подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.
Документ подписали заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов и управляющий региональный директор TotalEnergies в Азербайджане Регис Агут.
Отметим, что в Нахчыване сегодня прошла специальная сессия "Бакинской энергетической недели" под названием "Нахчыван и Восточный Зангезур: потенциал зеленой энергии".
С 31 мая по 2 июня в Баку прошли 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике, 1-2 июня - 28-й Международный Бакинский энергетический форум.
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