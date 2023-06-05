ЦБ Азербайджана и Всемирный банк обсудили проекты технической помощи

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк провели встречу, на которой обсудили текущее сотрудничество и будущие направления технической помощи.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"На встрече с делегацией Всемирного банка региональный директор структуры по Южному Кавказу Себастьян Молинеус представил назначенную на его место Роланду Прайс и нового менеджера банка по Азербайджану Стефани Шталльмайстер. В ходе обсуждений были высказаны мнения о текущей деятельности Всемирного банка в Азербайджане и перспективах будущего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации проектов технической помощи и определены новые направления сотрудничества на будущий период", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее сообщалось о назначении нового регионального менеджера ВБ по Азербайджану. До этого назначения Шталльмайстер занимала должность менеджера Всемирного банка по операциям во Вьетнаме, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.