Завершается разработка генерального плана по строительству второй фазы Бакинского порта
Завершается разработка генерального плана по строительству второй фазы Бакинского порта.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли в ходе "круглого стола" на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества".
По его словам, в нынешнем году ожидается запуск также и терминала минеральных удобрений, который способен перевалить до 2,5 миллиона тонн этих грузов.
"Запуск этого терминала позволит привлечь еще большее количество минеральных удобрений из Узбекистана и Туркменистана и переваливать их в Европу по более короткому маршруту. Также через наш порт переваливаются и грузы тяжелой промышленности в контейнерах", - отметил он.
Гасанли в завершении призвал узбекскую сторону к сотрудничеству с Бакинским портом.
"Как вы знаете, мы планируем расширить возможности нашего порта. Так, по завершении второй фазы, мощности перевалки составят 25 миллионов тонн, а перевалки контейнеров TEU - 500 тысяч", - добавил он.
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