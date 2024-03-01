bp ищет возможности увеличить добычу газа в Азербайджане

Компания bp рассматривает потенциальные новые источники газа за пределами "Шах Дениз" в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на 10-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку вице-президент bp по развитию газовой и низкоуглеродной энергетики (подразделение разработки каспийского газа) Катерина Папалександри.

"Будучи оператором, мы с гордостью можем сказать, что на "Шах Дениз" продолжается безопасная и эффективная добыча газа. В прошлом году производство на этом гигантском месторождении превысило 26 миллиардов кубометров газа, выйдя на стабильные показатели. Сегодня на объектах "Шах Дениз" можно добывать около 79 миллионов стандартных кубометров газа в сутки. Всего две недели назад мы запустили оставшийся пятый фланг на "Шах Дениз" - восток-север. Имеются планы активировать еще две скважины на этом фланге в течение года", - сказала она.

Папалександри отметила, что наряду с увеличением добычи на месторождении "Шах Дениз", bp также ищет больших объёмов газа в нижних слоях.

"Для этого мы пробурили одну из самых глубоких разведочных скважин на Каспии - SDX-8, достигающую глубины почти 7 тысяч метров от морского дна. Сейчас мы анализируем данные, чтобы понять, сколько еще газа эти слои могут содержать. Мы также ищем потенциальные новые источники газа за пределами "Шах Дениз", - добавила она.

Отметим, что акционерами в "Шах Дениз" являются: bp (оператор - 29,99%), SGC (21,02%), LUKOIL (19,99%), TPAO (19,00%) и NICO (10,00%).

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