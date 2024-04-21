Китай сократил поставки в Россию

Экспорт Китая в Россию в марте сократился на 16 процентов, что стало первым снижением с середины 2022 года. После начала боевых действий в Украине поставки неизменно росли, но угроза применения санкций США к китайским банкам развернула тенденцию. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ситуация изменилась ближе к концу первого месяца весны, свидетельствуют собственные подсчеты агентства. По всей видимости, с этого момента проведение расчетов между покупателями и продавцами существенно усложнилось.

Экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков объяснил, что в новых условиях российским импортерам приходится обращаться к услугам посредников в Средней Азии, что требует дополнительного времени и новых расходов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!